Воронежские бегуны завоевали два золота и серебро на чемпионате России

Ирина Баулина после финиша.
Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.
Еще три медали завоевали воронежские бегуны на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Особенно богатой на медали стала для наших спортсменок дистанция 400 метров с барьерами. Прошлогодняя чемпионка Ирина Баулина повторила свой успех. Наша спортсменка мощно накатила на финиш и намного обогнала соперниц. Еще одна воронежская бегунья Эмилия Тангара в напряженной борьбе с Марией Тарабанской из Московской области финишировала второй.
В итоге Ирина показала результате 56,32 (в прошлом году ее победный результат был скромнее – 57,07). Эмилия Тангара пробежала дистанцию за 56,85, Мария Тарабанская – за 56,98.
А Владислав Доронин, выступавший в параллельном зачете за Воронежскую и Брянскую области, был быстрее всех на 200-метровке. Борьба была упорной. Посмотрите на результаты: Влад показал 20,86, ставший вторым Александр Николаев из Хабаровская края – 20,91, бронзовый призер Владислав Скулин из Иркутской области – 21,06.
Влад Доронин перед стартом, который принесет ему победу.
Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.
Напомним, первое золото для команды Воронежской области на чемпионате России-2022 завоевала в беге на 5000 метров Светлана Аплачкина.