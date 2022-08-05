Воронежские бегуны завоевали два золота и серебро на чемпионате России

Ирина Баулина после финиша. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.

Еще три медали завоевали воронежские бегуны на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Особенно богатой на медали стала для наших спортсменок дистанция 400 метров с барьерами. Прошлогодняя чемпионка Ирина Баулина повторила свой успех. Наша спортсменка мощно накатила на финиш и намного обогнала соперниц. Еще одна воронежская бегунья Эмилия Тангара в напряженной борьбе с Марией Тарабанской из Московской области финишировала второй.

В итоге Ирина показала результате 56,32 (в прошлом году ее победный результат был скромнее – 57,07). Эмилия Тангара пробежала дистанцию за 56,85, Мария Тарабанская – за 56,98.

А Владислав Доронин, выступавший в параллельном зачете за Воронежскую и Брянскую области, был быстрее всех на 200-метровке. Борьба была упорной. Посмотрите на результаты: Влад показал 20,86, ставший вторым Александр Николаев из Хабаровская края – 20,91, бронзовый призер Владислав Скулин из Иркутской области – 21,06.

Влад Доронин перед стартом, который принесет ему победу. Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.

Напомним, первое золото для команды Воронежской области на чемпионате России-2022 завоевала в беге на 5000 метров Светлана Аплачкина.