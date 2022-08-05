Под Воронежем у коммерсантов отобрали самовольно занятый земельный участок в 2 тысячи гектаров

В судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда рассмотрели апелляцию прокуратуры Семилукского района на незаконное межевание земельного участка.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что представители ООО «ЮКОН» зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 3 тыс. 200 квадратных метров в Семилуках. Однако в ходе межевания она волшебным образом увеличилась до 5 тысяч 200 «квадратов». При том, что каких-либо документов на добавившиеся 2 тысячи у ООО «ЮКОН» не было. Тем не менее в интересах коммерсантов внесли соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр.

Такими действиями бюджету администрации Семилук был причинен ущерб на сумму почти 13 миллионов рублей. Суд вернул 2 тысячи квадратных метров в муниципальную собственность.

Напомним, ранее в Арбитражном суде Воронежской области приняли решение вернуть из незаконного владения 12 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Бутурлиновском и Терновском районах.