В Воронеже ищут 28-летнюю девушку из Санкт-Петербурга

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски 28-летней Марии Алёшкиной. Девушка приехала в Воронеж из Санкт-Петербурга и не вернулась. Она не связывалась с родственниками с 22 июля. 5 августа волонтеры опубликовали ориентировку.

Мария Алёшкина ростом 167 см, среднего телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, срочно сообщите об этом добровольцам по номеру 8-800-700-54-52 или в 112.