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Общество5 августа 2022 11:03

В Воронеже ищут 28-летнюю девушку из Санкт-Петербурга

Мария Алёшкина пропала 22 июля
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски 28-летней Марии Алёшкиной. Девушка приехала в Воронеж из Санкт-Петербурга и не вернулась. Она не связывалась с родственниками с 22 июля. 5 августа волонтеры опубликовали ориентировку.

Мария Алёшкина ростом 167 см, среднего телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, срочно сообщите об этом добровольцам по номеру 8-800-700-54-52 или в 112.