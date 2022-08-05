Под Воронежем мужчина смастерил себя пистолет и попался полицейским

Эксперты определят реальную опасность самодельного пистолета. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска Панинского района нагрянули с неожиданным визитом к 41-летнему местному жителю, судимому за квартирную кражу. Пришли не просто так - получили оперативную информацию о том, что у мужчины может незаконно храниться самодельное оружие.

В четверг, 4 августа, во дворе нигде неработающего мужчины в поселке Майском Панинского района в присутствии понятых провели обыск. В одной из сараев полицейские обнаружили пакет, в котором находилась стреляющая самоделка. Пистолет был сделан из дерева и металлической трубки и обмотан изолентой.

Самодельное оружие направили на экспертизу. По ее итогам решат, возбуждать уголовное дело или нет.