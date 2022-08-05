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Общество5 августа 2022 10:37

Дом Анимации в центре Воронежа не появится и в 2022 году

Руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев сообщил о том, что на его реализацию не хватает денег
Олег КУЗНЕЦОВ
Проект Дома анимации пока повис в воздухе. Фото: uar-vrn.ru.

Проект Дома анимации пока повис в воздухе. Фото: uar-vrn.ru.

Фото: Предоставлено "КП"

Дом Анимации на улице Куколкина напротив Центрального рынка, который планировали построить и сдать в эксплуатацию еще в 2021 году, не появится и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев.

Причина – в нехватке денег для реализации проекта. Если в начале 2019 года, когда утвердили проект в стиле дворца Снежной королевы, стоимость работ оценивали в районе 300 миллионов рублей, то сейчас эта сумма взлетела чуть ли не вдвое.

Тем не менее в Wizart Animation рук нее опускают. В студии не исключают, что все же получат финансирование из федерального или из местного бюджета благодаря включению в какую-либо программу.

Дом Анимации, если он все же появится, станет уникальным для всего Центрального федерального округа. Может быть, для появления такой достопримечательности стоит раскошелиться местным меценатам, если таковые есть?