Дом Анимации в центре Воронежа не появится и в 2022 году

Проект Дома анимации пока повис в воздухе. Фото: uar-vrn.ru. Фото: Предоставлено "КП"

Дом Анимации на улице Куколкина напротив Центрального рынка, который планировали построить и сдать в эксплуатацию еще в 2021 году, не появится и в 2022 году. Об этом сообщил руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев.

Причина – в нехватке денег для реализации проекта. Если в начале 2019 года, когда утвердили проект в стиле дворца Снежной королевы, стоимость работ оценивали в районе 300 миллионов рублей, то сейчас эта сумма взлетела чуть ли не вдвое.

Тем не менее в Wizart Animation рук нее опускают. В студии не исключают, что все же получат финансирование из федерального или из местного бюджета благодаря включению в какую-либо программу.

Дом Анимации, если он все же появится, станет уникальным для всего Центрального федерального округа. Может быть, для появления такой достопримечательности стоит раскошелиться местным меценатам, если таковые есть?