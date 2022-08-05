Повара и водители: какие специалисты востребованы на рынке труда в Воронежской области

На рынке труда востребованы рабочие специальности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области на 10,5 тыс. безработных приходится 23 тыс. свободных вакансий, размещенных на портале «Работа в России». Таким образом уровень безработицы в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране. Какие специалисты наиболее востребованы воронежскими работодателями рассказал замруководителя департамента труда и занятости населения Николай Шилов на брифинге в пятницу, 5 августа.

По его словам, больше всего воронежские предприятия и организации нуждаются в представителях рабочих специальностей. В частности, в промышленной сфере помимо инженеров, конструкторов востребованы токари, слесари, шлифовщики и фрезеровщики. В строительной – арматурщики, бетонщики и каменщики. В сельском хозяйстве не хватает агрономов и трактористов.

Кроме того, в Воронежской области есть потребность в ремонтниках, водителях и поварах. По словам Шилова, такие специалисты постоянно пользуются спросом.

В целом ситуацию на рынке труда в регионе можно назвать стабильной, несмотря на непростую политическую ситуацию в стране и мире. Как отметил Николай Шилов, департамент постоянно мониторит уровень заработных плат. Предприятия, которые попали под санкции, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны правительства. На эти цели выделили 502 млн рублей. Деньги направят на выплаты зарплат там, где работодатель самостоятельно этого сделать не может.

Отметим, Николай Шилов также рассказал о трудоустройстве беженцев из ЛНР и ДНР. Подробнее об этом читайте здесь.