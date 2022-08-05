Пенсионерка отдала мошенникам 390 тысяч рублей за «спасение» внучки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

90-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников. Аферисты вынудили доверчивую пенсионерку отдать им 390 тысяч рублей своих накоплений. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 5 августа.

Женщина пояснила, что 4 августа ей позвонил мужчина с неизвестного номера на стационарный телефон и сообщил о том, что ее внучка попала в ДТП и находится в тяжелом состоянии в больнице. Якобы на ее лечение необходимы денежные средства. Пожилая женщина ответила, что у нее есть 390 тысяч рублей. Мошенник ответил, что к ней приедет через два часа курьер в маске, так как он болеет, и заберет деньги.

После этого пенсионерка собрала сумку с вещами, положила в нее конверт и отдала прибывшему к ней аферисту. Только вечером женщина позвонила своей внучке, чтобы узнать о ее здоровье. А та ответила, что не попадала ни в какое ДТП.

Поняв, что ее обманули, местная жительница обратилась с заявлением в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников ищут.