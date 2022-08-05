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Общество5 августа 2022 10:08

Руководитель управления труда и занятости Воронежской области рассказал о трудоустройстве беженцев из ЛНР и ДНР

Юрий Бай заявил, что все просьбы о получении работы людей с Донбасса удовлетворяют
Олег КУЗНЕЦОВ
Только в феврале в Воронежскую область приехали 3,3 тысячи беженцев с Донбасса.

Только в феврале в Воронежскую область приехали 3,3 тысячи беженцев с Донбасса.

Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Руководитель управления труда и занятости Воронежской области Юрий Бай ответил на вопрос «КП-Воронеж» о том, как идет трудоустройство вынужденных переселенцев с ЛНР и ДНР:

- Среди беженцев преобладают женщины, дети и пожилые люди, только 19-20 процентов составляют мужчины трудоспособного возраста. Тем, кто желает получить работу, уделяем особое внимание. Ни одна такая просьба не остается без удовлетворения. Люди, как правило, трудоустраиваются на востребованные на рынке труда профессии. Такие как механики, техники, водители, инженеры.

Напомним, еще до начала военной спецоперации на Украине в Воронежскую область приехали больше 3 тысяч человек с Донбасса.