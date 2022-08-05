Еще на двух пляжах под Воронежем запретили купаться

Игнорировать аншлаги о запрете купания опасно для здоровья. Фото: Влад КОМЯКОВ

Санитарные врачи предупредили об еще двух местах в Воронежской области, непригодных для купания. Речь идет о реке Девица в селе Хохол на пляже «У Казенного моста» и реке Еманча в селе Никольское-на-Еманче. В воде там обнаружили НАГ-вибрионы, по латыни именуемые v.cholerae non O1/non O139.

Несмотря на страшное латинское название, строго говоря, возбудителем холеры вибрионы не являются, так как у них нет специфического токсина. Тем не менее они могут стать причиной острых кишечных расстройств.

Специалисты Роспотребнадзора направили главе Хохольского района письмо о необходимости поставить в этих двух местах аншлаги с предупреждением о плохом качестве воды и о том, что там нельзя купаться.

Напомним, ранее санитарные врачи забраковали водоемы еще на 19 пляжах.