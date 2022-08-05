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Происшествия5 августа 2022 9:12

В Воронеже ищут сбежавшего заключенного

Мужчина был осужден за угон автомобиля
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже ищут сбежавшего в четверг вечером 4 августа осужденного. Отсутствие 54-летнего мужчины выявили при проведении проверки заключенных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 в городе Семилуки. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области.

Мужчина отбывал наказание за угон автомобиля. В тот день он работал на выводном объекте – на территории хлебозавода №7.

– Согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию только с разрешения администрации, – пояснили в УФСИН.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения данного лица.