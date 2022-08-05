В Воронеже отключат воду в 28 домах в Коминтерновском районе

Когда вернут воду 8 августа, неясно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Понедельник, 8 августа, для жителей многих домов на Московском проспекте и улицы Шишкова Коминтерновского района будет прямо по поговорке днем тяжелым. Дело в том, что с 10 до 12 часов сотрудники «РВК-Воронеж» будут менять задвижку диаметров 200 миллиметров. Работать они будут в районе дома № 98В на Московском проспекте. А в это время воды лишатся дома по следующим адресам:

Московский проспект 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 100, 102, 102б, 102в, 104, 104а, 104б, 104в, 112, 114;

ул. Шишкова, 95, 95а, 97 ,99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а, 107б.

Когда конкретно вернут воду, в «РВК-Воронеж» прогнозов не дают. Обещают только сделать это как можно быстрее.