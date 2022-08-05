Коронавирус в Воронежской области на утро 5 августа: 314 человек заболели, никто не умер

В ковидных стационарах должны быть готовы к новой волне пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили данные по суточной заболеваемости ковидом на утро пятницы, 5 августа.

Заразились еще 314 жителей Воронежской области, правда, лишь 29 из них попали в больницы. Напомним, на утро 4 августа ковид подхватили 249 человек. Всего же за время пандемии опасную болезнь обнаружили у 393 562 жителей Воронежской области.

За сутки от последствий ковида никто не умер. В то время, как на начало дня 4 августа одна подобная смерть была.

По сравнению с числом заразившихся выглядит небольшим количество выздоровевших за сутки – всего 104, в три раза меньше. Утром 4 августа, правда, избавившихся от ковида было совсем уж мало – 44.

Напомним, санитарные врачи настоятельно советуют сделать прививку. И тем, кто уже проходил вакцинацию, и тем, кого еще не кололи.