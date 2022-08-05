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Происшествия5 августа 2022 7:52

В Воронежской области опрокинулся «КамАЗ»: ранен водитель

ДТП случилось в Россошанском районе
Юрий КОЗЛОВ
Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 4 августа, в 12.30 в Россошанском районе на 33 километре дороги Богучар-Старая Калитва-Россошь случилась авария. 57-летний житель поселка Заболотовка Ольховатского района рулил «КамАЗом» настолько неаккуратно, что допустил съезд грузовика с дороги. Эта махина в итоге рухнула на бок.

У "КамАЗа" полностью вылетело переднее стекло.

У "КамАЗа" полностью вылетело переднее стекло.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Мужчина, находившийся за рулем грузовика, получил травмы разной степени тяжести. Его отвезли в местную больницу. Наши сотрудники выясняют, по какой причине водитель потерял контроль над машиной, - сообщили в региональном ГУ МВД.