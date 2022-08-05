Воронежские перевозчики не подтвердили слух о повышении стоимости проезда в маршрутках

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Слух о грядущем повышении тарифов на пассажирские перевозки опровергли перевозчики, обслуживающие городские маршруты. По мнению Андрея Очнева, до конца этого года стоимость проезда в маршрутках, вряд ли изменится:

- Вообще, необходимость повышения тарифа назрела давно, нынешняя стоимость проезда соответствует себестоимости поездки трехлетней давности. Даже если сейчас повысить плату, это не решит всех проблем перевозчиков и не закроет потребности. А при этом нагрузка опять ляжет на плечи горожан, которые и без того находятся в не лучшем финансовом положении.

Наш собеседник считает, что в данном случае помогли бы субсидии автопредприятиям от государства. Только такая поддержка позволит сохранить автопарк и штат водителей, которые в последнее время начали массово увольняться из-за увеличения штрафов.

Мы также выяснили у Андрея Очнева, разрешилась ли как-то ситуация с наказанием водителей автобусов за выезд с выделенной полосы для объезда припаркованных автомобилей. Напомним, по этой причине водители даже грозили устроить забастовку.

- Нет, штрафы, как и раньше выписывают, но интенсивность немного их сократилась. Но радикально проблема не решена, эвакуаторы как не работали, так и не работают, - рассказал Очнев.