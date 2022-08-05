Главный синоптик России предупредил об опасном солнце в Воронежской области в выходные

Злоупотреблять загаром в эти выходные не стоит. Фото: Оксана ЗУЙКО

О высокой ультрафиолетовой активности солнца предупредил жителей Московской, Белгородской и Воронежской областей главный метеоролог России Роман Вильфанд. Когда дневное светило так себя ведет, лучше не злоупотреблять загаром. Нужно пользоваться кремами, носить шляпы, защищающие от солнца, и легкую одежду с длинными рукавами. А период особой солнечной активности от 12 до 15 часов лучше и вовсе переждать дома.

Напомним, в выходные в Воронежскую область придет 30-градусная жара. А, значит, вероятность обгореть велика. Раз уж решили провести время на пляже, лучше сидеть под зонтиком.