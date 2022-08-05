Под Воронежем водитель «Фольсвагена» сбил 14-летнего подростка на мопеде

Мопед после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 4 августа, в 17.35 в Рамони на улице Советской случилась авария, в которой пострадал 14-летний мальчик.

50-летний житель Воронежа, руливший «Фольксвагеном-Джетта», на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу ехавшему прямо по равнозначной дороге мопеду «Альфа» и сбил его. При этом травмы получил 14-летний подросток. Он ехал на мопеде. Мальчика увезли в больницу. А водителю «Фольксвагена» предстоит объяснить полицейским, почему он нарушил правила. Вероятно, одними разговорами он не отделается. Все зависит от серьезности травм школьника.

У "Фольксвагена" помят бок и разбито стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 4 августа случилось 105 ДТП, из них 70 – в Воронеже, 26 – на дорогах в районах, 9 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, восемь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.