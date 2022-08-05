В Воронеж на выходных придет жара от +30 и выше

В ближайшие выходные хорошо будет отдыхать у фонтанов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные антициклон принесет в Воронежскую область жару. Столбик термометра поднимется до +30 и выше. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре.

- Такая погода обусловлена пришедшим к нам антициклоном. Жара продлится по крайней мере до 9 августа. 10-го возможно понижение температуры до +25, связанное со сменой ветра с восточного на северо-восточный. Он постепенно «охладит» воздух, - рассказал дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра.

В Воронеже в субботу, 6 августа, ночью будет +17 градусов при переменной облачности. Днем на солнце иногда будут набегать облака, температура поднимется +30.

В ночь на воскресенье, 7 августа, снова +17, луна временами покажется из-за облаков. Днем опять то солнце, то ненадолго тучи. Будет совсем жарко - +31 градус.

В понедельник, 8 августа, ночью восточный ветер сменится на северо-восточный. При этом погода будет той же, что и двое суток подряд, - переменная облачность и +17. Днем снова жарко – до +29. Солнце порой будут закрывать тучи.

В ночь на вторник, 9 августа, опять +17, и то луна, то тучи. А днем тоже +29. И вновь будет светить солнце, и лишь изредка его будут скрывать облака.