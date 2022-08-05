В Воронеже мэрия начала поиск нового подрядчика для перевозок на семи городских маршрутах

В мэрии Воронежа объявили о начале поиска подрядчика для перевозок пассажиров на семи городских маршрутах. Документацию для аукциона разместили в единой информационной системе в сфере закупок. Нового перевозчика ищут для следующих маршрутов:

№ 21 «Мкр. Шилово – Северо-Восточный р-н»;

№ 32 «Тверская улица – ул. Генерала Перхоровича»;

№ 59 «Кинотеатр «Спартак» – пос. Репное»;

№ 63 «Ул. Димитрова – Филиал стоматологической поликлиники №6»;

№ 78 «Мкр. Машмет – мкр. Подклетное»;

№ 85 «Ул. Генерала Перхоровича – Сады Дальние».

№ Т17 «Ул. Генерала Перхоровича – ул. Антонова-Овсеенко».

Контракты с предыдущими перевозчиками либо закончились, либо были расторгнуты из-за нареканий к их работе. В частности, на отдельных маршрутах автобусы либо ходили редко, либо и вовсе таинственным образом исчезали. С новым подрядчиком планируют заключить договор до конца 2025 года.