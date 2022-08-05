В Воронеже мэрия подала в суд на подрядчика за два затапливаемых дождями подземных перехода

До идеального состояния подземным переходам на улицах Ворошилова и Димитрова пока очень далеко. Фото: из архива «КП»

Сотрудники городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства подали в Арбитражный суд Воронежской области иск к ООО «Делк» на 503 тысячи рублей. Именно такой суммой они определили «косяки» в ремонте подземных переходов на улицах Ворошилова и Димитрова. Их регулярно заливает во время дождей.

Позиция мэрии такова: качество работ подрядчика неудовлетворительное, и 15 миллионов, полагающихся ему по контракту, не выплатят, пока не устранят неполадки.

- Любой потенциальный подрядчик, выходя на открытые торги, которыми определяется исполнитель работ для городских нужд, изучает предлагаемые условия и, оценив их, принимает для себя решение – участвовать в процедуре или нет. Результаты ремонтных работ вызвали справедливые нарекания у широкого круга горожан, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Воронежа.

Управляющий группой компаний «Делк» Эдуард Толоконников в свою очередь ссылается на форс-мажор: во время ремонта нашли канализационную линию, в договоре не предусмотренную. Пришлось экстренно менять потолок, что затянуло сроки работ и вызвало подтопления. Кроме того, переходы на время ремонта не закрывали, что мешало спокойно их приводить в порядок.

По некоторым данным, часть денег по контракту подрядчику все же выплатили. Но местных жителей волнует главным образом не то, получит ли фирма деньги по контракту в полном объеме и взыщут ли с нее неустойку. Люди хотят, чтобы подземные переходы были в нормальном состоянии. А когда их все же приведут в порядок, пока непонятно.