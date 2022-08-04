Воронежцев в очередной раз предупредили о грозе и сильном ветре

Предупреждение будет действовать до вечера 5 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Срок действия желтого уровня погодной опасности продлили на сутки. Судя по данным прогностической карты Гидрометцентра России, жителей региона ожидают грозы и ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 18.00 пятницы, 5 августа.

При этом в регионе действует высокий уровень пожарной опасности. Желтый уровень установили в пяти районах: Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском и Борисоглебском.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что уже 5 августа дожди в регионе прекратятся. При этом температура воздуха поднимается до 30 градусов.