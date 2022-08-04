Специалисты обеспокоены состоянием воронежского водохранилища в районе Березовского затона

Превышение показали результаты лабораторных исследований Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Воронежском водохранилище в районе Березовского затона обнаружили превышение концентрации загрязняющих веществ. Проблема в бурном размножении сине-зеленых водорослей. Исследование провели специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Воронежской области». Пробы взяли 27 июля, а результаты стали известны в четверг, 4 августа.

Анализ показал превышение предельно допустимой концентрации по БКП5 в 11,4 раза. Этот показатель означает, что в воде слишком большой объем органических соединений.

При этом содержание растворенного кислорода в воде составило 7,57 мг/дм3, что превышает норму.

Напомним, специалисты также проводят исследование воды в Тавровке в Масловском затоне Воронежского водохранилища. На прошлой неделе в социальных сетях жители пожаловались, что вода покрылась разноцветной коркой, а в районе пропали птицы и рыбы. При этом от водохранилища идет неприятный запах.