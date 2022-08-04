В Воронежском райцентре построят набережную «Легенды Дона»

Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Администрация Павловска представила на Всероссийский конкурс малых городов проект набережной «Легенды Дона». Предполагается организация пляжной зоны со спортивными и детскими площадками, настольным теннисом, уличными тренажерами, раздевалками, душем, амфитеатром, торговыми павильонами и гамаками. О том, какой планируют сделать набережную рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области в четверг, 4 августа.

Первая очередь набережной с классическими гранитными элементами и отсылками к «Петровской» эпохе уже реализуется за счет областного бюджета. На конкурс представили проект второй очереди. Концепция основана на природном и культурно-историческом контексте территории. Архитекторы отразили тему Павловской верфи, сказания и легенды.

- Большое значение для раскрытия проекта имеет формообразование идентичных объектов. Теневой навес и амфитеатр «Сети» - отсылка к корабельному прошлому города. Геометрия рыболовных снастей легла в основу формообразования при создании легких навесов, - рассказали в департаменте. - Ярким акцентом и ориентиром станет детская площадка в виде маяка, который является объектом Донских легенд. Световые объекты «Бакены» разработаны по образу плавучего знака, устанавливаемого на якоре для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.

Конкурсную заявку подготовила команда администрации Павловска совместно с бюро «Дирекции пространственного развития «10». До объявления результатов конкурса остается две недели. Отметим, Павловск уже становился победителем с проектом «Тамбовской озеро» в 2020 году.