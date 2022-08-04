В Воронежской области отобрали 12 гектаров земель у незаконно их занявших коммерсантов

В Арбитражном суде Воронежской области рассмотрели два иска к ООО «Агро-Заречье» и ИП КФХ Пономаревой Т.А. Заместитель прокурора региона Геннадий Буслаев защищал на них позицию надзорного ведомства. Заключалась она в том, что более 12 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Бутурлиновском и Терновском районах использовались самовольно занявшими их коммерсантами без законных оснований и разрешительных документов.

Суд согласился с аргументами заместителя прокурора Воронежской области. И возвратил земельные участки в муниципальную собственность.