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Общество4 августа 2022 14:57

В Воронежской области отобрали 12 гектаров земель у незаконно их занявших коммерсантов

Участки вернули в муниципальную собственность
Юрий КОЗЛОВ

В Арбитражном суде Воронежской области рассмотрели два иска к ООО «Агро-Заречье» и ИП КФХ Пономаревой Т.А. Заместитель прокурора региона Геннадий Буслаев защищал на них позицию надзорного ведомства. Заключалась она в том, что более 12 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Бутурлиновском и Терновском районах использовались самовольно занявшими их коммерсантами без законных оснований и разрешительных документов.

Суд согласился с аргументами заместителя прокурора Воронежской области. И возвратил земельные участки в муниципальную собственность.