В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию строгого режима

В суде учли уголовное прошлое алиментщика и в итоге отправили его в колонию строгого режима.
Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
В Острогожском районном суде вынесли довольно жесткий приговор 33-летнему местному жителю. Он отвечал по ч. 1 ст. 157 УК РФ, карающей за «хроническую» неуплату алиментов.
В суде установили, что в декабре 2021-го по июнь 2022 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов и вообще никак материально не помогал своим детям. В результате он задолжал более 80 тысяч рублей.
Служители Фемиды учли, что мужчина уже был судим, в том числе и за неуплату алиментов. И приговорили его к восьми месяцам колонии строгого режима.