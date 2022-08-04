В Воронеже ищут мужчину, пропавшего по дороге из больницы

Николая Корышева разыскивают уже 13-й день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже пропал без вести 66-летний Николай Корышев. Пожилой мужчина 22 июля вышел из больницы «Электроника» в Железнодорожном районе. С тех пор родные и знакомые ищут его. Телефон Николая Ивановича молчит.

Приметы Николая Корышева: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Николай Иванович, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.