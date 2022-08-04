Два человека погибли при лобовом столкновении с иномаркой на трассе в Воронежской области

Ранен 5-летний ребенок Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Грибановском районе при столкновении «Митсубиси Аутлендер» и «Жигули» погибли пенсионер и молодая женщина. Еще два человека, в том числе 5-летний ребенок, госпитализированы. ДТП произошло на трассе «Курск-Борисоглебск» в 9.10 четверга, 4 августа. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем иномарки был 58-летний житель столичного региона. Как рассказали в ведомстве он выехал на встречку, где и столкнулся с ВАЗ-2106.

Водитель отечественного авто, 71-летний житель Грибановского района, и его пассажир, 26-летняя жительница Свердловской области, скончались на месте. С травмами в больницу отвезли еще двоих пассажиров ВАЗа – 64-летнюю женщину и ребенка. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.