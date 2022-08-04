Двое насильников и убийц из Воронежской области ответят в суде за смерть женщины из Красноярска

Следственный эксперимент с участием одного из преступников. Фото: с сайта СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Дошло до суда уголовное дело об изнасиловании и убийстве 41-летней женщины из Красноярска. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Красноярского края.

23 июля 2021 года жительница Красноярска гостила у подруги, а потом приняла роковое решение продолжить вечер в кафе. Там она познакомилась с четырьмя мужчинами – двумя жителями Березовского района Красноярского края 24 и 30 лет и двумя мужчинами из Воронежской области 20-ти и 34-х лет.

Компания отдыхала вместе до закрытия кафе в 2 часа ночи. Затем мужчины предложили новой подруге продолжить веселье и подвезти ее на «Ладе-Гранте», принадлежащем сожительнице одного из них. Женщина не возражала. Поехали в лес Березовского района. Женщина заснула, поэтому у нее не возникло вопроса, куда ее везут. По пути двое «кавалеров» украли у нее ювелирные украшения. А в лесу трое подонков ее изнасиловали.

Потом двое преступников забрали у женщины телефон, банковскую карту и деньги. А остальные двое выкопали для нее могилу. Угрожая, что убьют, они потребовали от своей жертвы сказать пин-код карты. Затем сожгли ее документы. А потом задушили ее, согнув петлей электрический провод. Тело убитой закопали. Ювелирные украшения сдали в ломбард. И уехали из Красноярского края.

Родственники стали искать пропавшую женщину. 1 августа ее тело обнаружили. Четверым мерзавцам от следствия в итоге скрыться не удалось. Сейчас они арестованы и ждут суда. Им предстоит отвечать за групповой грабеж, разбой, изнасилование, убийство, похищение и уничтожение документов. Ответственность им грозит суровая, вплоть до пожизненного заключения.