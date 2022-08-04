Охрана воронежского «Города-сада» обойдется в 2,89 млн рублей

Подрядчика определят 12 августа Фото: с сайта мэрии Воронежа

На охрану Международного фестиваля «Город-сад» воронежские власти готовы потратить до 2,89 млн рублей. Это начальная максимальная цена контракта. Аукционная документация появилась на портале госзакупок.

Охранять мероприятия фестиваля с 7.00 до 21.00 3 и 4 сентября будут 400 человек, в том числе кинолог с собакой. У них должны быть ручные металлодетекторы, блокираторы радиовзрывателей, приборы для обнаружения огнеопасных жидкостей. Кроме того, подрядчик обязан установить арочные металлодетекторы, камеры, видеорегистраторы и временные ограждения.

Монтаж оборудования начнется в 7.00 31 августа. Уберут площадку после окончания фестиваля 4 сентября. Итоги аукциона подведут 12 августа.

Напомним, фестиваль пройдет в Центральном парке. В этом году он будет посвящен празднованию 350-летия Петра I, а также Году культурного наследия народов России. В общей сложности на организацию форума планируют потратить до 13,4 млн рублей.