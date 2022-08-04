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Спорт4 августа 2022 13:36

Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Василием Черовым

Это один из игроков, сейчас составляющих костяк обороны воронежского клуба
Юрий КОЗЛОВ
Василий Черов остается в "Факеле".

Василий Черов остается в "Факеле".

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители «Факела» продлили контракт с 26-летним защитником Василием Черовым. Решение ожидаемое – игрок выходил в основном составе воронежского клуба во всех трех матчах в Премьер-лиге. А до этого участвовал в 37 играх прошлого сезона в ФНЛ, в которых забил два гола.

С одной стороны, дебют Черова в Премьер-лиге не обошелся без ошибок. В выездном матче с «Краснодаром» контакт мяча с рукой Василия привел к назначению пенальти, который, к счастью, не был реализован Кордобой. А вот в домашней игре с московским «Динамо» срезка от ноги Черова обернулась третьим голом гостей.

С другой, к самоотдаче Черова вопросов не возникает. А его частые подключения к атаке весьма сильно напрягают соперников. Резюме – Василий, как и вся команда, пока набивает шишки. А продление контракта должно вселить в него уверенность в своих силах.