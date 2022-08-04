Жительница Воронежа отдала мошенникам 750 тысяч рублей

Женщина перевела указанную сумму на 14 номеров телефонов, которые, по словам аферистов, являлись номерами банковских ячеек. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 3 августа, в ОП № 5 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 30-летней местной жительницы о хищении денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Потерпевшая пояснила, что в период со 2 по 3 августа текущего года ей позвонил мужчина с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Лже-сотрудник пояснил, что на её имя банк оформил два кредита, которые ей необходимо закрыть. Действуя согласно инструкциям мошенников, потерпевшая оформила два кредита на общую сумму 600 тысяч рублей, а также сняла свои сбережения на сумму 150 тысяч. Далее, слушая «сотрудника банка», женщина перевела указанную сумму на 14 номеров телефонов, которые, по словам аферистов, являлись номерами банковских ячеек. Заподозрив, что её обманули, она больше не отвечала на звонки и обратилась с заявлением в местный отдел полиции.

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрировано одно мошенничество и 13 краж с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб составил более 820 тысяч.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.