Большинство воронежцев отказались бы от увольнения в случае смены руководителя

Воронежцы хотят повышение зарплаты, новую должность и удобный график Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежцы рассказали, что могло бы остановить их от увольнения по собственному желанию. Ожидаемо, чаще всего горожане пересмотрели бы свое решение в случае увеличения зарплаты. Однако были и более оригинальные ответы. Открытый опрос проходил на сайте SuperJob. Участие приняли экономически активные воронежцы, у которых был опыт увольнения. Результат опубликовали в четверг, 4 августа.

О повышении зарплаты заявили 39% участников опроса. При этом каждый пятый ответил, что мог бы остаться на прежнем месте работы в случае смены непосредственного руководителя. Гарантии соблюдения прав работников (оплата переработок, «белая» зарплата, нормированный рабочий день) остановил бы 9% респондентов. Для 5% значимым было бы повышение в должности, а для 4% - изменение атмосферы в коллективе.

Около 3% ответили, что остались бы при условии отсутствия задержек зарплаты, а по 2% при удобном графике и отсутствии личных проблем. Кроме того, горожане упоминали отмену обязательной вакцинации от ковида, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удаленной работы, перевод в другой отдел. При этом 12% участников опроса признались, что ушли бы с работы в любом случае.