37-летний воронежец похитил у брата своей сожительницы 20 тысяч рублей

Подозреваемый знал пин-код от карты, а потому спокойно снял через банкомат в Бутурлиновке 20 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По мнению следствия, в марте этого года ранее судимый житель Бобровского района Д. похитил из кармана куртки, висевшей в коридоре, кредитную банковскую карту. Она принадлежала брату его сожительницы. 37-летний мужчина знал пин-код от карты, а потому спокойно снял через банкомат в Бутурлиновке 20 тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба Бутурлиновского райсуда.

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