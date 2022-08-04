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Происшествия4 августа 2022 12:51

37-летний воронежец похитил у брата своей сожительницы 20 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый знал пин-код от карты, а потому спокойно снял через банкомат в Бутурлиновке 20 тысяч рублей.

Подозреваемый знал пин-код от карты, а потому спокойно снял через банкомат в Бутурлиновке 20 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По мнению следствия, в марте этого года ранее судимый житель Бобровского района Д. похитил из кармана куртки, висевшей в коридоре, кредитную банковскую карту. Она принадлежала брату его сожительницы. 37-летний мужчина знал пин-код от карты, а потому спокойно снял через банкомат в Бутурлиновке 20 тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба Бутурлиновского райсуда.

Как сообщалось ранее, за хранение конопли двух жителей Воронежской области наказали обязательными работами. У одного нашли 9,52 грамма наркотикосодержащего растения, у второго – 13,04.