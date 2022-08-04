В Воронежской области впервые за 17 лет пройдет чемпионат ЦФО по шахматам среди женщин

В феврале шахматисты ЦФО будут участвовать в трех крупных турнирах, один из них состоится в Воронежской области. Фото с телеграм-канала регионального управления физической культуры и спорта

В 2023 году Воронежская область примет крупный турнир. Впервые с 2006 года в нашем регионе пройдет чемпионат ЦФО среди женщин по шахматам, быстрым шахматам и блицу.

Турнир в Воронежской области запланирован с 17 по 27 февраля. В том же месяце в Липецкой области состоится первенство ЦФО среди ветеранов, а в Тульской - чемпионат ЦФО по шахматной композиции.

Кстати, в июне воронежские шахматисты участвовали в родных стенах в Петровском шахматном фестивале. На турнир приезжали представители 18 регионов России и нескольких стран ближнего зарубежья. Сейчас же шахматистки из Воронежа Анна Журова и Екатерина Шестакова играют на международном фестивале KONTUR OPEN в Екатеринбурге, который проходит с 1 по 12 августа.