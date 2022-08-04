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Происшествия4 августа 2022 12:35

В Воронеже в торговом центре женщина утащила мобильник из чужой сумки

За это ей грозит до пяти лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ

37-летняя жительница Воронежа на днях неудачно сходила в торговый центр в Ленинском районе. В магазине одежды она на некоторое время оставила без присмотра свою сумочку. Этого было достаточно для того, чтобы из нее умыкнули мобильник, стоивший около 15 тысяч рублей. Женщина написала заявление о краже в отделе полиции.

Стражи порядка вскоре установили личность любителя пошарить по чужим сумкам. Им оказалась 50-летняя жительница Воронежа. Она призналась, что зашла в примерочную, увидела бесхозную сумку, порылась в ней и украла сотовый телефон. Мобильник у нее отобрали, скоро его вернут владелице.

- 50-летней женщине предстоит отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.