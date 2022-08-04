В Воронеже полицейский выстрелил в ногу агрессивному мужчине

По данным полиции, их сотрудник открыл стрельбу обоснованно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 31 июля, в Северном микрорайоне полицейский вынужден был пустить в ход оружие. Только там он смог сдержать агрессию устроившего «веселую жизнь» своей сожительнице мужчине.

36-летняя женщина позвонила в дежурную часть отдела полиции № 4 31 июля в 23.20. Она заявила, что сожитель угрожает ей ножом. Мужчину не успокоило и появление полицейских. Он и стражам порядка стал угрожать убийством. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел. Однако дебошир продолжал приближаться с явно агрессивными намерениями. Тогда полицейский выстрелил ему в ногу.

- Стражи порядка после этого оказали раненому первую помощь и вызвали скорую. Мужчину отвезли в больницу. Полицейские установили личность раненого. Это 38-летний приезжий из другого региона России. По факту этого инцидента проводят проверку. По ее итогам решат, стоит ли возбуждать уголовное дело, - сообщили в региональном ГУ МВД.