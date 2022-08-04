За хранение конопли двух жителей Воронежской области наказали обязательными работами

Бутурлиновский районный суд установил, что в августе прошлого года М. сорвал рядом со своим земельным участком листья с куста конопли. Подсудимый высушил их и стал хранить у себя дома для личного потребления без цели сбыта. Во время обыска было изъято наркотикосодержащее вещество общей массой 9,52 грамма. В соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ М. признан виновным и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

В свою очередь в Бобровском районе за аналогичное правонарушение по той же самой статье (у подсудимого нашли 13,04 грамма конопли) был осужден З. Ему назначили 120 часов обязательных работ. Об этом сообщили пресс-службы райсудов.