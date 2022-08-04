Под Воронежем фермер обманом получил грант на 800 тыс. рублей

Под уголовное дело попал 25-летний житель села Новая Усмань. Мужчину подозревают в мошенничестве с сельскохозяйственным грантом. Он обманом получил субсидию на 800 тыс. рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ВМД России по Воронежской области в четверг, 4 августа.

В 2017 году по фиктивным документам мужчина получил деньги на развитие птицеводства, как глава крестьянско-фермерского хозяйства. По факту же руководителем он был фиктивным. В справках мужчина указал, что у него есть поголовье бойлеров, которое он собирается увеличивать. Он якобы планировал реализовывать до 4,5 тонн готовой продукции в различные точки. Для этого «фермер» попросил деньги на транспорт с рефрижератором.

Получив грант, мужчина действительно купил «Газель» с холодильной будкой. Однако использовал ее для грузоперевозок, никак не связанных с теми, что указывал в документах. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.