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Общество4 августа 2022 11:30

В воронежском райцентре больного туберкулезом удалось изолировать только через суд

Мужчину отправили на принудительное лечение в сопровождении приставов и участкового
Мария Щербакова
Мужчина отказывался от лечения

Мужчина отказывался от лечения

Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В Россошанском районе больного туберкулезом удалось принудительно госпитализировать только после вмешательства судебных приставов. 38-летний мужчина отказывался от лечения и диспансеризации, не признавая, что является распространителем опасного заболевания. Об этом рассказали в региональном УФССП в четверг, 4 августа.

Решение о госпитализации принял суд. Домой к больному приехали приставы, участковый и медработники. На спецтранспорте его доставили в Воронежский областной тубдиспансер имени Н.С. Похвисневой. Мужчине предстоит пройти обследование и полный курс лечения.