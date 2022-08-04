В воронежском райцентре больного туберкулезом удалось изолировать только через суд

Мужчина отказывался от лечения Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В Россошанском районе больного туберкулезом удалось принудительно госпитализировать только после вмешательства судебных приставов. 38-летний мужчина отказывался от лечения и диспансеризации, не признавая, что является распространителем опасного заболевания. Об этом рассказали в региональном УФССП в четверг, 4 августа.

Решение о госпитализации принял суд. Домой к больному приехали приставы, участковый и медработники. На спецтранспорте его доставили в Воронежский областной тубдиспансер имени Н.С. Похвисневой. Мужчине предстоит пройти обследование и полный курс лечения.