Экологи рассказали о защите скандального воронежского озера «Круглое»

Специалисты проводят постоянный мониторинг Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области рассказал об охране озера «Круглое». Ранее возле памятника природы областного значения велась подготовка к строительным работам, что запрещено. Последний осмотр местности показал, что нарушения режима больше нет. Об этом сообщили в департаменте в четверг, 4 августа.

Въезд на участки в районе улицы Княжеская в Воронеже, где и предполагалась стройка, перекрыт выкопанной канавой. Все работы там остановлены.

- Ситуация, сложившаяся вокруг озера Круглое, остается на непрерывном контроле департамента, основная цель которого – недопущение снижения экологической ценности особо охраняемой природной территории, - рассказали в департаменте.

Напомним, после массовых жалоб местных жителей и писем от экологов строительными работами у озера заинтересовалась прокуратура Коминтерновского района.