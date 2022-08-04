Воронежского участкового будут судить за два избиения местных жителей

24-летнему жителю Воробьевского района грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Бутурлиновского райсуда.

По мнению следствия, участковый П. дважды избивал местных жителей. Так, в сентябре 2019 года П. расследовал дело о краже. В одном из домов он обнаружил лежащего на полу незнакомого мужчину. Так как на требование встать потерпевший не отреагировал, участковый его избил. А в июне 2020 года П. проводил профилактическую беседу с Р. Услышав возмущения со стороны своего собеседника, П. избил его, сковав наручниками.

В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 286 и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ участковому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.