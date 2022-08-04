Воронежский Центр кадастровой оценки возглавил Сергей Третьяков

Директором Центра государственной кадастровой оценки стал юрист Сергей Третьяков. Ранее он победил в конкурсе управленцев Воронежской области «Команда будущего». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 4 августа.

В 2019 году Третьяков прошел программу подготовки регионального резерва управленческих кадров. Он выпускник юридического факультета ВГУ.

Ранее Центр возглавлял бывший депутат Гордумы Алексей Пинигин. В феврале 2022 года он попал под уголовное дело. Пинигина подозревают в мошенничестве на 9,2 млн рублей. Практически сразу после этого Пинигин написал заявление об увольнении с должности директора Центра по собственному желанию.