В Воронеже задержали афериста, обманувшего двух пожилых людей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу установили и задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий в отношении пенсионеров. Им оказался 19-летний местный житель.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле текущего года за правоохранительной помощью обратились двое местных жителей в возрасте 84 и 87 лет с заявлениями о совершенных в отношении них противоправных деяниях. В обоих случаях на домашние номера телефонов потерпевшим звонил неизвестный и, представляясь сотрудником полиции, сообщал, что их родственник спровоцировал ДТП с пострадавшими. Далее злоумышленник предлагал оказать содействие в непривлечении виновного к ответственности за вознаграждение. В ходе разговора мошенник выяснял адреса потерпевших, а также имеющейся в наличии денежной суммой.

По указаниям неизвестного пенсионеры передавали сверток с деньгами прибывшему мужчине, с которыми он скрывался. Общий ущерб, причиненный заявителям, составил 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции, где парень во всем сознался. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Впереди суд по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».