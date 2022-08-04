Коронавирус в Воронежской области на утро 4 августа: заболели 249 человек, умер 1

Врачам, похоже, снова придется работать на пределе сил. Фото: Иван МАКЕЕВ

Резко увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. На утро четверга, 4 августа, заболели еще 249 человек, 38 из них попали в больницу (на начало дня 3 августа новых заразившихся было 191). Всего за время пандемии ковид подхватили 393 248 жителей Воронежской области.

Еще один наш земляк умер от последствий коронавируса (утром 3 августа сообщали о двух подобных смертях). Всего в мир иной из-за ковида ушел 8 361 житель Воронежской области.

Еще более настораживает то, что всего 44 человека за сутки избавились от ковида – в пять раз меньше. чем заболели. 3 августа выздоровевших было гораздо больше – 127.