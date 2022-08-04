8 августа воронежский «Буран» проведет товарищеский матч с подмосковным «Химиком»

Начало игры в ледовом центре «Витязь» в 17:00. Вход свободный. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Третий уже по счету спарринг в рамках подготовки к сезону-2022/23 воронежский «Буран» проведет 8 августа в Чехове. Соперником «ураганных» станет воскресенский «Химик». Начало игры в ледовом центре «Витязь» в 17:00. Вход свободный.

Напомним, что в двух первых контрольных встречах «Буран» с одинаковым счетом 5:3 одолел ХК «Рязань». В первом матче точными бросками в составе воронежцев отметились Михаил Кабат, Никита Луховской, Дмитрий Соловьёв, Булат Набиуллин и Ранель Вафин. В повторной игре дубль оформил Прохор Корбит, по разу отличились Луховской, Соловьёв и Филипп Толузаков.

Как сообщалось ранее, воронежский клуб подписал контракт с защитником Марком Павликовым. Он уже выступал за «ураганных» в прошлом сезоне. Так что, скорее, соглашение с Марком продлили.