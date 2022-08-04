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Происшествия4 августа 2022 8:29

В Воронежской области лишили родительских прав отца и мать, оставивших сына бабушке

Они 12 лет не принимали участие в жизни ребенка
Алексей СЕРГУНИН

Как установлено на заседании Каширского районного суда, с момента рождения и до 2010 года несовершеннолетний проживал с родителями. Затем с 2010 года мальчика забрала к себе его бабушка. За эти 12 лет родители не общались с парнишкой, не принимая никакого участия в его воспитании. С мамой ребенка проводилась профилактическая работа, к ней применялись меры административного воздействия, выдавались направления в кризисный центр, врачу-наркологу, но женщина до сих пор продолжает употреблять спиртные напитки, ведет асоциальный образ жизни. Отец вообще не поддерживает связь с мальчиком.

На судебное заседание родители не явились. Суд лишил их родительских прав и взыскал с них алименты на содержание ребенка до его совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.