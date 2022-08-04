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Спорт4 августа 2022 7:52

6 августа в Воронежской области пройдут летние сельские спортивные игры

Мероприятие состоится в поселке Грибановском
Алексей СЕРГУНИН
В программу игр включены соревнования по шести дисциплинам, включая мини-футбол. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В программу игр включены соревнования по шести дисциплинам, включая мини-футбол. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Участники, проживающие на сельских территориях, соберутся на новом стадионе «Грибановский» в субботу, 6 августа.

В программу включены соревнования по шести дисциплинам: мини-футбол, парковый волейбол, легкая атлетика, дартс, гиревой спорт и перетягивание каната. Открытие намечено на 10:00. Адрес места проведения соревнований: ул.Сахзаводская, д.78.

Как сообщалось ранее, воронежский «Буран» подписал контракт с защитником Марком Павликовым.

Тем временем, воронежский «Факел» оштрафовали на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.