6 августа в Воронежской области пройдут летние сельские спортивные игры

В программу игр включены соревнования по шести дисциплинам, включая мини-футбол. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Участники, проживающие на сельских территориях, соберутся на новом стадионе «Грибановский» в субботу, 6 августа.

В программу включены соревнования по шести дисциплинам: мини-футбол, парковый волейбол, легкая атлетика, дартс, гиревой спорт и перетягивание каната. Открытие намечено на 10:00. Адрес места проведения соревнований: ул.Сахзаводская, д.78.

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