Два воронежских завода попали под санкции США

В обновленный список санкций США попали два воронежских завода. Информацию опубликовали специалисты управления по контролю за иностранными активами Соединенных Штатов Америки.

Место в списке АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка» («ВЗПП-Сборка») объяснили тем, что предприятие является одним из крупнейших в России поставщиком электронных компонентов.

По схожим причинам под санкции попало АО «Конструкторско-технологический центр электроники» (КТЦ «Электроника»). На предприятии поставляют электронные продукты и полупроводниковые устройства для госзаказов. Кроме того, завод является частью кластера, сформированного на базе АО «Концерн «Созвездие», на котором выпускают оборудование для военной промышленности.

Теперь имущество этих юридических лиц (если его обнаружат на территории США), будет заблокировано. Запрещают все транзакции этих предприятий с гражданами США или находящимся на территории этой страны. Имеются в виду финансовые операции, а также поставки товаров. Да и вообще оказание каких-либо услуг. Под санкции попадут и юридические лица, в которых этим предприятиям принадлежат 50 и более процентов акций.