В Воронежской области с трассы вылетел «Хендай Гетц»

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 3 августа, примерно в 16:20 на автодороге «Землянск – Старая Ольшанка» в 850 метрах от села Березовка, 49-летняя жительница Брянской области ехала за рулем «Хендай Гетц». Дама не справилась с управлением, съехала на обочину, после чего перевернулась и вылетела с трассы.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщалось ранее, на полевой дороге, проходящей по территории Терновского района, вблизи села Кисельное автоледи на «Ладе» пострадала при столкновении с «КамАЗом».