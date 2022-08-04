В Воронежской области воитель «Лады» пострадала при столкновении с «КамАЗом»

Водители не учли боковой интервал между машинами. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 3 августа примерно в 16:15 на полевой дороге, проходящей по территории Терновского района, вблизи села Кисельное два автомобилиста не учли боковой интервал между машинами. В итоге «Лада» под управлением 59-летней местной жительницы столкнулась с «КамАЗом», за рулем которого находился 26-летний житель села Дубровка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП водитель «Лады» получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.