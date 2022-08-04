За попытку продажи наркотиков в крупном размере воронежца осудили на 6,5 лет

Во время судебного заседания установлено, что в мае 2020 года житель Воронежа договорился с организатором незаконной деятельности по продаже психотропных веществ. Но его преступный замысел разрушили сотрудники Юго-Восточного ЛУ МВД РФ на транспорте.

В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены 39 свертков с психотропным веществом. В соответствии с ч.3 ст.30 п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере) Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У осужденного еще есть время на апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба воронежской транспортной прокуратуры.